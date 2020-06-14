Traktörün altında sıkışan sürücü vinç yardımıyla kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan traktörün altında sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonrası vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Karayolu İncesu üst geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senem K. (19) idaresindeki 42 S 3278 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit üzerinde bulunan korkuluklara çarparken, sürücü traktörden fırlayarak altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması yapan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Yaralı traktörün altından çıkarılamayınca olay yerine vinç çağrıldı. Yaralı sürücü vinç yardımı ile kaldırılan traktörün altından çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı Senem K., Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.