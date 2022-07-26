Traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralan kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Fadim Tekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyalı Yaylası'ndan yüklediği gübreyi mahalleye getirmek üzere yola çıkan Ahmet Tekin idaresindeki 42 K 3042 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan eşi Fadim Tekin yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Fadim Tekin, Konya'ya sevk edilmek istendiği sırada kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Fatim Tekin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.