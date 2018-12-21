Traktörün şaftına sıkışan iki küçük kardeş hayatını kaybetti

Konya'da oyun oynamak için çalışan traktör ile yem karma makinası arasına giren 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş şafta sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir mahallede işçi olarak çalışan ve çiftlikte hayvancılık yapan Suriye uyruklu baba Hasan Ramazan bahçede traktöre bağlı yem karma makinasını çalıştırarak yem karmaya başladı. Bu sırada anne Döne Abid (22) çocukları 2 yaşındaki Selin Ramazan ile 4 yaşındaki Memed Ramazan'ı dışarıya oynamak için çıkarttı. Anne, çalışan traktörün kabinine bildirdikten sonra küçük bebeğine bakmak için eve girdi. Bu sırada, traktördeki iki kardeş bulundukları yerden çıkarak traktörle yem karma makinası arasındaki şafta sıkıştı. Durumu fark eden baba Hasan Ramazan traktörü durdurarak sıkışan çocuklara müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın bildirilmesi üzerime adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şafta sıkışan çocukları bulundukları yerden kurtarırken, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.