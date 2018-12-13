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Tren kazasında Konya'da görevli uzman doktor hayatını kaybetti

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişi arasında Konya’da görev yapan Uzman Dr.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişi arasında Konya'da görev yapan Uzman Dr. Tahsin Ertaş'ın olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'da, Ankara-Konya seferini yapan YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden yolcular arasında Konya Medicana Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Tahsin Ertaş'ın da olduğu öğrenildi.

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