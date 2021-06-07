Triportörle elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde triportör ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı Ankara-Konya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın kullandığı 70 AAJ 874 plakalı triportörle üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışma esnasında elektrikli bisiklette bulunan Ö.B. (23) ve S.S. (21) yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.