Tropikal Kelebek Bahçesi 1 Şubat'a kadar bakıma giriyor

Konya'da şehrin cazibe merkezlerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha iyi hizmet edebilmek adına 1 Şubat 2020 Cumartesi gününe kadar bakıma giriyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve Konya'nın sembollerinden biri olan ve gerek Konya'yı ziyarete gelen, gerekse Konyalı vatandaşların uğrak mekanı olan Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek için bakıma giriyor. Tropikal Kelebek Bahçesi 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren ise yeniden hizmet vermeye başlayacak. En son Şeb-i Arus döneminde Konya dışından, hatta yurt dışından gelenlerle birlikte yoğun bir ziyaretçi trafiğine şahit olan Tropikal Kelebek Bahçesi bir kez daha Konya'yı tercih eden misafirlere ev sahipliği yaptı. Yoğun ziyaretçi trafiğiyle 7 bin 600 metre alanda 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçe 1 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Türkiye'de tek ve Avrupa'nın sayılı mekanlarından olan Tropikal Kelebek Bahçesi yoğun ziyaretçi trafiğine gelen misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 1 Şubat 2020 tarihine kadar kısa bir ara veriyor. Bu tarihten sonra bahçe kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.