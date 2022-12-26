Tropikal Kelebek Bahçesi 596 bin 388 ziyaretçi sayısına ulaştı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan yılın her döneminde şehre gelen ziyaretçileri ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2022 yılında 569 bin 388 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın sembol ziyaret mekanlarından biri haline geldi. Mevlana Müzesi'nden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başaran bahçede bu yıl da yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri sebebiyle yine yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2022 yılının son günlerine doğru yaklaşılırken 569 bin 388 ziyaretçi sayısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vuslat törenleri esnasında da yoğun ziyaretçi alan bahçe sadece Aralık ayında 47 bin 300 misafiri ağırladı.

“40 farklı türde 20 bin kelebek”

7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi; sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor. Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

“Tropikal Kelebek Bahçemiz 2022 yılında da göz doldurdu”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin şehre gelen misafirleri ağırlamak adına çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğa severlerin önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldi. Bu yoğunluğun yaz aylarında zirveye çıkması sonucu Temmuz ayında rekor ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Ağustos, Eylül ve Ekim ayında da devam eden ziyaretçi yoğunluğumuz yine rekor seviyelere ulaştı ve bu süre zarfında misafir sayımız Ocak ayından bu yana 569 bin 388'e ulaştı. Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslar arası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl da Şeb-i Arus törenleri vesilesiyle şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz Tropikal Kelebek Bahçemize yoğun ilgi gösterdi. Bu sebeple sadece Aralık ayında 47 bin 300 misafiri bahçemizde ağırladık. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden şehrimize gelen tüm misafirlerimizi, farklı renk ve türleriyle doğuşundan itibaren bir güzellik olan kelebeklerin yaşamlarına tanıklık etmek üzere Konya Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya'nın vizyon projelerinden olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha iyi hizmet vermek adına Selçuklu Belediyesi tarafından bakıma alındı.