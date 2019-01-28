Tropikal Kelebek Bahçesi binlerce öğrenciyi ağırlıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından tüm öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca ücretsiz hale getirilen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yarıyıl karne tatilinin başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı Tropikal Kelebek Bahçesinin tatil boyunca öğrencilere ücretsiz olacağı açıklaması çocuklardan karşılık buldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı'nın çağrısına kulak veren çocuklar aileleriyle birlikte Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etti. Özellikle hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Tropikal Kelebek Bahçesi anne ve babalarıyla birlikte gelen çocuklarla adeta dolup taştı. Gün boyu eğlenceli zaman geçiren çocuklar bahçede uçuşan rengarenk kelebekleri doğal yaşam alanlarında keşfettiler. Kelebekleri yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar tablet ve telefonlarıyla bol bol kelebek fotoğrafı da çekti.

"Çocuklarımız için ne yapsak az"

Selçuklu Belediyesi'nin çocuklar için özel projeler üreten bir belediye olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve tebessümü bizlere mutluluk veriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak az" ifadelerini kullandı.

Tropikal Kelebek Bahçesi'nin oluşturulan iklim koşulları ile özel bir alan olmasının yanında Konya'nın simgesel turizm merkezlerinden biri haline de geldiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Yarı yıl tatili bitmeden tüm çocuklarımızı kelebeklerin renkli dünyasını keşfetmek ve bu eşsiz ortamı görmeleri için Tropikal Kelebek Bahçesi'ne bekliyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından bahçenin sömestr tatilinde öğrenciler için ücretsiz hale getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ettiler.

Tropikal Kelebek Bahçesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü, 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.