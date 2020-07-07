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Tropikal Kelebek Bahçesi yeniden ziyarete açıldı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.


Konya'da şehrin cazibe merkezlerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi korona virsü (Covid 19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılmıştı. Yeni normal sürecine adapte olarak tedbirlerini alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 7 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.


Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Covid 19 salgını nedeniyle tüm önlemlerini alarak yeni normale uygun bir şekilde yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Konya Tropikal Kelebek Bahçesinde ziyaretçilerin Covid 19 salgını tedbirlerine uygun olarak güvenli bir şekilde ziyaret gerçekleştirebilmeleri için maske kullanımı, ateş ölçümü, dezenfektan cihazları gibi tüm önlemler de alındı. Gezi esnasında sosyal mesafenin korunabilmesi için sık aralıklarla uyarı stickerları da yapıştırıldı.

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