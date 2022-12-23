TSE'den Selçuklu Belediyesine “İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSE) tarafından “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi” Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Son dönemde enerji verimliliği noktasında sürdürdüğü örnek çalışmalarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi'nin bu başarısı TSE tarafından da belgelendirildi. Bu çerçevede TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi” Belgesi'ni takdim etti. Selçuklu Belediyesi'nde gerçekleştirilen takdim törenine TSE ve belediye yetkilileri katıldı.

“Hizmet kalitemizi en üst seviyeye yükseltmeye gayret ediyoruz”

Türk Standartları Enstitüsü Başkan ve heyetini Selçuklu'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TSE'nin önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Ülkemizin hizmet sektörü, üretim sektörü ve kurumsal alanlarda kendisini daha iyi ifade edebilmesi ve her alanda standartlarımızın geliştirilmesi ve yükseltebilmesi noktasında önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Öncelikle bütün heyetinize bu değerli çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak hem hizmet kalitemizi yükseltme hem de yaptığımız çalışmalarda en üst seviyede verimli ürünler elde etmek için Türk Standartları Enstitüsü'yle her zaman iş birliği halinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu manada Selçuklu Belediyesi ilk TSE belgesini alan belediyelerin içerisinde yer alıyor. Daha önceki süreçlerde kalite yönetimi belgesi, iş sağlığı güvenliği belgesi, müşteri memnuniyeti belgesi ve diğer alanlarda da belgelerini alan ve Türk Standartları Enstitüsü'yle de en verimli çalışmayı yapan belediyeyiz” dedi.

“TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk belediyelerden biri olduk”

Selçuklu Belediyesi'nin enerji verimliliği alanında sürdürdüğü güzel çalışmaların da belgelendirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Ülkemizde ve dünyada son dönemde enerji verimliliği artık öne çıkan bir konu haline geldi. Selçuklu Belediyesi olarak bu alanda da çok ciddi çalışmalar yürüttük. Enerji verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesi, idari binamız başta olmak üzere bütün sosyal tesislerimizde kayıp kaçakların önlenmesi ve enerjinin en doğru ve en verimli şekilde kullanılması noktasında çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde yaptık ve sizlerin de biz de destekleri neticesinde bu konuda da enerji yönetimi belgesini almaya hak kazanan ilk belediyelerden biri olduk. Bu konuda bundan sonraki süreçte de inşallah Türk Standartları Enstitüsümüzle birlikte çalışmalarımızı genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz. Biz her alanda Türk Standartları Enstitüsü'yle birlikte çalışmaya ve yapacağımız hizmetlerde de üreteceğimiz ürünlerde de standartları belirleme noktasında TSE'mizde birlikte olmayı her zaman hazırız. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok verimli çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Selçuklu Belediyemizin enerji sarfiyatının azaltılmasına yönelik çalışmalarını takdir ediyoruz”

Ev sahipliğinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden çerçevede TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Selçuklu Belediyemizle, sizinle bahsettiğimiz üzere hem belgelendirme hem sertifikasyon alanlarında geçmiş dönemlerde çok yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Dünyada enerjinin çok daha kıymetli olduğu bu dönemde belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemiyle alakalı belgeyi almaya belediyemiz hak etti, kazandı. Bu çerçevede bugün bu belgeyi belediyemize takdim edeceğiz inşallah. Tabii enerji verimliliği günümüzün en önemli sloganlarından bir tanesi. Çünkü Dünyada biliyorsunuz karbon salınımının azaltılmasına yönelik sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya oluşturmak noktasında yoğun bir çaba, yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bu anlamda bu enerji yönetim sistemi de öncelikle bu alandaki politikanın yönetici olarak sizler tarafından kabul edilmiş olması, bu alandaki enerji sarfiyatlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınmış olması ve bu çalışmanın kurumunuzda bir kültür haline getirilebilmesi noktasında gerekli tedbirlerin, gerekli çalışmaların yapılmasını içeriyor. Bu enerji sarfiyatlarının azaltılması aynı zamanda karbon salınımı da azaltılması noktasında çok ciddi bir katkı sağlayacak. Biz bu anlamda belediyemizin bu çalışmasını takdir ediyor ve sizleri de tebrik ediyoruz. Çünkü çocuklarımız için, bir gelecek için temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak noktasında bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Artık dünyada bu alanda üretirken aslında karbon salınımını en aza indirebilmekle alakalı yoğun bir çaba, yoğun bir gayret var. Bunu yerelde başlatmış olmanın da kıymeti çok fazla ziyadesiyle biz de Türk Standartları Enstitüsü olarak eğitimlerimizle belgelendirme ve sertifikasyon çalışmalarımızla bu alandaki çalışmaları destekliyoruz. Ben belgenin önce Selçuklu Belediyesi'ne ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizi ağırladığınızdan dolayı da size de çok teşekkür ediyorum” dedi.

TSE Başkanı Şahin Başkan Pekyatırmacı'ya TSE İSO 50001 belgesi ve dünyanın ilk standart belgesi olan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'yı takdim etti. Başkan Pekyatırmacı da Başkan Şahin'e Selçuklu Belediyesi tarafından kültür hayatına kazandırılan İpek Yolu Konakları eserini takdim etti.