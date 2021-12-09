TSYD Konya kadın futbolcuları ağırladı

Lig'inde yer alan Konya'nın tek temsilcisi Konya İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı yöneticileri ve futbolcuları, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Abdullah Yaman, 2008 yılında kurulan kulübün bugüne kadar birçok başarıya imza attığını, önemli olanın genç kızların spor yapmalarına imkan sağlamak olduğunu söyledi. Kulüp olarak büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Yaman, "50'den fazla sporcumuz var. 40'dan fazla sporcumuzu üniversitelerin spor branşlarına yerleşmesine katkı sağladık. Bugün 8'den fazla milli sporcumuz var. Bu sezon 2. Ligde mücadele edip, amacımız 1. Lige yükselmek" dedi.

2015-2016 yılında Türkiye'deki tüm futbol kategorilerinde 145 gol atıp, 2 gol yiyerek kırılması güç bir rekora imza attıklarını anımsatan Yaman, "Artık ailelerimiz de kızlarının futbolcu olmasını istiyor. Böylelikle sporcularımızın kendilerine olan güveni artıyor. Amacımız sayımızın artması" ifadelerini kullandı.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç kızlarımızın sporla ilgilenmeleri gelecekleri açısından çok önemli. Kendilerine olan güveni artıyor. Konyamız'da da futbol oynayan genç kızlarımızın sayısının artması en büyük dileğimiz. Eminim ki; gelecek kuşaklar açısında da büyük önem arz ediyor" diye konuştu.