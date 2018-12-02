TSYD Konya Şubesi üyelerine MEDOVA'dan sağlık indirimi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi, Özel MEDOVA Hastanesi ile ‘sağlık' protokolü imzaladı.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ile MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca; TSYD üyeleri ile birinci derece yakınlarının sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilmeleri için hazırlanan protokolü imzaladı.

MEDOVA Hastanesinde düzenlenen imza töreninde konuşan MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, kurum olarak basın mensuplarının yanında olduklarını belirterek, "Spor yazarlarının ve spor muhabirlerinin kar kış, yağmur çamur demeden 7/24 çalışarak, sporun yayılması ve duyurulmasındaki özverili çalışmaları yadsınamaz. Ülkemizin spordaki başarılarını bizlere aktaran spor medyasına destek bizim için de bir onurdur" dedi.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de, özel hastane kavramına yeni bir soluk getiren MEDOVA Hastanesinin sağlık indiriminden dolayı hastane yöneticilerine ve Dr. Seyit Karaca'ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından sağlık indirimi protokolü Dr. Seyit Karaca ve Murat Dönmez tarafından imzalandı. Dernek Başkanı Dönmez, MEDOVA Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca'ya günün anısına bir plaket takdim etti.

İmza töreninde TSYD Konya Şubesi 2. Başkanı Tolga Durmaz, Genel Sekreter Selahattin Akçakaya, Muhasip Mürsel Çetin ve üye Burak Taşpınar da hazır bulundu.