İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle oynayan torun kazara dedesini başından vurup öldürdü

Konya’nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, evin duvarından aldığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bahçede oturan dedesini başından vurarak ölümüne neden oldu.

Konya'nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, evin duvarından aldığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bahçede oturan dedesini başından vurarak ölümüne neden oldu.


Olay, Çeltik ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.Y. (14) evde bulunan av tüfeğini alıp oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin bahçesinde oturan 68 yaşındaki dede Abdullah Y.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan dede Abdullah Y. için ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Abdullah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Adrese gelen jandarma ekipleri, 14 yaşındaki çocuğu ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.