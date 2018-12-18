İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle vurulan genç kadın öldü, kocası gözaltına alındı

Konya’da evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Suriyeli kadın hayatını kaybederken, polis karısının intihar ettiğini söyleyen kadının kocası ve görümcesini gözaltına aldı.

Konya'da evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Suriyeli kadın hayatını kaybederken, polis karısının intihar ettiğini söyleyen kadının kocası ve görümcesini gözaltına aldı.


Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden gelen tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Suriye uyruklu Esme El Hüseyin'i (20) kanlar içerisinde yerde buldu. Ağır yaralı genç kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Esme El Hüseyin'in kocası Abdülmelik El F. (21) ile görümcesi Gusun El F. (26) gözaltına alındı. Genç kadının kocası Abdülmelik El F'nin polise, eşinin akrabalarının yanından taşınmak istemesi meselesi yüzünden tartıştıklarını, eşinin de sinirlenerek evde bulunan pompalı av tüfeği ile kendini vurduğunu söylediği iddia edildi. Abdülmelik El F'nin olay sonrası korktuğu için tüfeği ahırdaki toprağa gömdüğünü söylediği ve polise gösterdiği yerden tüfeğin çıkarıldığı öğrenildi. Tüfeğin kimin elinde ateş aldığının el svabı sonucuna göre netlik kazanacağı belirtildi. Polis, Abdülmelik El F. ve ablası Gusun El F'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.