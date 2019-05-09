TÜMSİAD ailesi iftarda buluştu

Programda konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, ülke gelişime katkı sağlamak için üyelerinin özverili çalışmalarıyla koşar adım yürümeye devam edeceklerini söyledi.

TÜMSİAD Konya Şubesi geleneksel iftar programı üyelerin katılımıyla merkez Karatay ilçesinde bir toplantı salonunda gerçekleşti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başlayan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, mağdur coğrafyaların dua beklediği bu günlerde Müslüman alemine birlik çağrısında bulundu.

Var güçleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak için koşar adım yürümeye devam edeceklerini dile getiren Serçe, “Kalbi millet ve memleket için çarpan TÜMSİAD ailesi olarak, bayrak ve ezan uğruna ülkemizin gelişimine katkı vermeye, üyelerimizin özverili çalışmalarıyla koşar adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Var gücümüzle katma değer üretmek için güç birliği fikir birliği yapacağız. Malumunuz olduğu üzere, Suriye'den Yemene, Sudan'dan Filistin'e, Mısır'dan Libya'ya, Arakan'dan Doğu Türkistan'a haçla hilalin mücadelesi ve imtihanımız devam etmektedir. Bizlerde elbette bu süreçte büyük Türkiye yürüyüşünde, duruşumuzu asla bozmayacağız. İnancımız odur ki, soframızın bereketi dalga dalga yeryüzüne yayılacak ve iyiliklere dönüşecek, bu Ramazan hüzünlerimiz son bulacak, inananlar üstün gelecektir. Yine inancımız odur ki, fetihlerle nizamı âlem için kıtalar dolaşan ecdadımızın torunları olarak, hakkı üstün tutacak, rıza-i ilahiden ayrılmayacağız” dedi.

İftar programında Konya Ticaret Odası Başkanı (KTO) ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babur Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.