TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe: “Büyük Türkiye için üretmeye devam edeceğiz”

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe beraberinde başkan vekili Mehmet Bilgeç ve Şube Sekreteri Ali Bulut Eryiğit ile Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ahmet Serçe, TÜMSİAD'ın 12 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin sayılı derneklerinden biri olduğunu kaydetti. 2019 yılı sloganlarının ‘Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam' olarak belirlendiğini kaydeden Serçe, yerli ve milli üreterek daha çok ihracat yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ahmet Serçe, ekonomi politikalarının belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olacağını, bu nedenle de TÜMSİAD Genel Merkezinin çeşitli illerde kamu, sanayi ve üniversite ortak programları ile ülke ekonomisinin önceliklerini belirleyerek çözüm önerilerini paylaşacağını dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışverişi ile geçen ziyarette günü anısına fotoğraf çektirilerek çeşitli hediyeler verildi.