TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Serçe'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurularak, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiğini hatırlatan Ahmet Serçe, “Zor dönemlerden geçerek, destansı bir direnişle yurdumuz düşman işgalinden kurtarılarak cumhuriyetimiz kuruldu. Vatanlaştırılan güzel ülkemiz Türkiyemiz kurulduğu günden bu yana çeşitli badireler atlatsa da birlik ve beraberlik içerisinde her zaman ulusal egemenliğinden ödün vermemiş ve vermeyecektir. Son dönemlerde yaşadığımız ekonomik saldırılarda ulusal egemenliğimize karşı yapılmaktadır. Bu saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyetinin her ferdi gibi bizler de TÜMSİAD ailesi olarak bütün imkanlarımızla engel olmaya çalışmaktayız. Devletimiz ve milletimizle birlikte ulusal egemenlik mücadelemiz ilelebet süreçtir” dedi.

Ahmet Serçe, milli birlikteliğimizin göstergelerinden olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her yıl coşkuyla kutladığımızı vurgulayarak, bu önemli günün aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza dünyada armağan edilen tek bayram olduğunu anımsattı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Serçe, vatan için toprağa düşen şehitleri rahmetle anarak, gazilere minnetlerini sundu.