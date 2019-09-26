TÜMSİAD Konya Şubesi yeni hizmet binası açıldı

TÜMSİAD Konya Şubesi'nin merkez Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi üzerindeki yeni hizmet binası açılışı törenle yapıldı. Törene, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, İş-Kur İl Müdürü Emrah Keleş, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden açılış töreninden konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, gelecek adına atılan adımlara paydaş, hayırlı hizmetlere vesile olmaya çalıştıklarını söyledi.

Konya'nın marka değerine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Serçe, “Açılışını gerçekleştireceğimiz hizmet binamızla oluşacak sinerjinin de, nice nitelikli işlere vesile olacağı inancındayız. Kültür, sanat, tarih şehri olduğu kadar tarım, sanayi, üniversite ve spor şehri olarakta öne çıkan Selçuklu payitahtı Konyamızın marka değerine katkı sağlamak, potansiyel gücüne güç katmak hedefindeyiz” dedi.

“Birlik ve beraberlik içerisinde olduk”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise konuşmasında, zor bir dönemden geçen sanayicilerin bir araya gelerek daha güzel hizmetlere imza atmak için yeni bir binaya taşınıyor olmasının gelecek adına sevindirici olduğunu kaydetti. Öztürk, “Ümit ediyorum ki, bu binada TÜMSİAD üyeleri ülkemiz, devletimiz ve inandığımız değerlerimiz için birçok projeyi hayata geçirecekler. Konya ve ülke ekonomisini daha ileriye götürmek için birçok toplantı organize edilecek. Daha doğru gidebilmek için birçok gayretlerin içerisinde olacaklar. Biz KTO olarak bugüne kadar bütün iş adamları derneklerimizle çok yakın çalıştık. Her zaman birbirimize yakın olmaya gayret ettik. Konya meselelerinde, Türkiye meselelerinde birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Hayırlı projelere destek oluruz”

“Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya'nın sivil toplum dinamizmi açısından son derece güçlü bir şehir olduğunu kaydetti. Modern hayatın, günlük koşuşturmanın öğütücü yanına dikkat ederek, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilen bir iş adamları derneğinin daha şubesinin açılmış olduğunu görmenin ayrıca bir güç verdiğini ifade eden Uslu, “İnşallah biz de yerel yönetimler bu kuruluşlarımızın Konyamızın kimliğiyle, dünyaya bakışıyla örtüşen hayırlı projelerine destek oluruz” şeklinde konuştu.

“Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz”

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da konuşmasında, sıkıntılı bir süreçten geçmelerine rağmen şikayet etmeden üretmeye devam edeceklerini söyledi. Doğan, “Önemli bir süreçten geçen, sıkıntılı bir takım dönemeçlerden dönmeye çalışan ülkemizde bir takım organizasyonlar devam ediyor. Biz üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz, birlik ve beraberliğimizi de tahsis ve tesis edeceğiz. O yüzden birlik ve beraberlikle alakalı birçok çalışmamız var. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var diyoruz. Dolayısıyla TÜMSİAD'ın Konya'daki bu kadim şehirdeki yeni sinerjisini, yeni enerjisini tebrikle, takdirle karşılıyorum. Yeni başkanımıza da teşekkür ediyorum. 2005 yılında kurulan TÜMSİAD 1 yıl sonrada Konya'da ilk şubelerinden birini açtı. Kadim toprakların vermiş olduğu enerji sanayiye, iş dünyasına, üretime gebe. Bu hareketin heyecanın yeni binamızla beraber aksiyon alacağını tahmin ediyorum. Konya'da çıta biraz daha yukarıya çıktı. Biz de üretimimizi artıracağız. Çeşitli sosyal faaliyetler olsun iş dünyasıyla alakalı çeşitli programlarımız olsun burada üretmeye devam edeceğiz” şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek TÜMSİAD Konya Şubesi yeni hizmet binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.