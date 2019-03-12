TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare toplantısı

Olağan genel kurulun ardından göreve başlayan yeni yönetim kurulu, TÜMSİAD Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Osman Kurtkan Kapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, hizmet çıtasını daha üst seviyelere çıkaracaklarını söyledi. Özveriyle hizmet edeceklerini belirten Serçe, "TÜMSİAD ülkemizin ve ümmeti Muhammedin derdiyle dertlenen önemli bir camiadır. Böyle bir kutsal yolda Rabbime ne kadar hamt etsem azdır” dedi.

Genel Sekreter Doç. Dr. M. Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ise konuşmasında, yeni yönetim kuruluna görevinde başarılar diledi. Kapıcıoğlu, “Ciddi bir büyüklüğe ulaşan TÜMSİAD hem üyeleri ile hem de birlikte olduğu kuruluşlarla beraber, gönül dostlarıyla ciddi anlamda bir seviyede çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Toplantının sonunda TÜMSİA Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe önceki dönem başkanı Berdan Aktan'a plaket vererek teşekkür etti.