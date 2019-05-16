TÜMSİAD Konya Şubesinden Vali Toprak'a ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, başkan yardımcıları Mehmet Bilgeç, Mehmet Uzundemir, Ferhat Özkan ve şube sekreteri Ali Bulut Eryiğit ile birlikte Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ahmet Serçe, ülke genelinde ve yurt dışında birçok önemli başkentte teşkilatlanmasını tamamlayan TÜMSİAD'ın milli ve manevi değerleri ön plana alarak Türkiye'nin kalkınması için çaba veren bir dernek olduğunu söyledi.

‘Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam' sloganıyla Konya'da da üyeleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Serçe, “Bölge ekonomisine katkı sağlayacak fuarlar, iş seyahatleri ve çalıştayları yakından takip ediyoruz. KOBİ başkenti olarak bilinen Konyamızda, KOBİ'lerimizin ihracatta rekabet gücünün artırılmasına önem veriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli irtibat halindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da görüş ve önerilerimizi paylaşarak ortak payda da buluşmayı amaçlıyoruz. Üzerimize düşen görevleri derneğimizin kurulduğu ilk günkü heyecanla yerine getirmeye hazırız” dedi.

Günün anısına Vali Toprak'a hediye verilirken hatıra fotoğrafı çektirildi.