TÜMSİAD'tan Vali Toprak'a ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu, Konya'ya yeni atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üyelerinin ülke ekonomisine ve Konya'ya katma değer sağlamak için var güçleriyle çalıştığını kaydeden Aktan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi. Vali Toprak'a görevinde başarılar dileyen Aktan ziyareti anısına tablo hediye etti.