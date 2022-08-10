Tunus Olimpiyat Komitesi Karatay'ın yatırımlarını inceledi

İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'da bulunan Tunus Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mehrez Boussayene ile Komite Üyesi Mohamed Soufiane Chaouachi, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

56 ülkeden yaklaşık 4 binin üzerinde sporcunun katılımıyla Konya'da başlayan “ İslami Dayanışma Oyunları” büyük heyecana sahne olurken; büyük organizasyon için şehre gelen yerli ve yabancı birçok protokol üyesi de Konya'yı ziyaret ediyor. Oyunlar çerçevesinde Konya'da bulunan Tunus Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mehrez Boussayene ile Komite Üyesi Mohamed Soufiane Chaouachi de, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Tunuslu heyet, ziyaret programı çerçevesinde ilk önce Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Şevik ve Mustafa Yaylacı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak'la bir araya geldi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in de katıldığı ziyarette Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin ilçede oluşan atığın kaynağında ayrıştırılarak toplanması ile ekonomiye geri kazanımı aşamaları hakkında Tunuslu heyete bilgi verdi.

Tunuslu heyet Trap- Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisini inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tunus Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mehrez Boussayene ve Komite Üyesi Mohamed Soufiane Chaouachi ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yeni Asfalt Plenti ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı'nı da yerinde inceledi. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Karatay Belediyesi Birim Müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede Tunuslu heyet; geçtiğimiz yıl 13 milyon 500 bin liralık maliyetiyle Karatay'a hizmet vermeye başlayan Yeni Asfalt Plenti Tesisi ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı'ndaki çalışmaları yakında görme fırsatı buldu. Tunus Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mehrez Boussayene ve Komite Üyesi Mohamed Soufiane Chaouachi ayrıca; Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri içerisinde geçtiğimiz hafta Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi'ni de inceledi. “ İslami Dayanışma Oyunları”nın Atıcılık ve Okçuluk kategorilerinde mücadele verecek sporcular ve teknik ekibe de hizmet verecek tesisi gezen Tunuslu heyet, tesisi çok beğendiklerini ifade ederek, spor camiasına böylesine değerli bir tesisi kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

"Konya tarihi günler yaşıyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dünyanın dört bir yanındaki İslam ülkelerinden gelen binlerce misafiri Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Konya'nın tarihi günler yaşadığının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “ İslam Dayanışma Oyunları şehrimizde başladı. Konyamız, kadim geçmişine uygun olarak dayanışmanın, dostluğun, hoşgörünün, kardeşlik ve birlikteliğin en güzel örneklerine şahitlik edecek. 5. İslam Dayanışma Oyunları, şehrimize pek çok alanda önemli katkılar sağlayacak. Bizler de şehrimizde bulunan misafirlerimizle bir araya geliyor, hem ilçemizi daha yakından tanımalarını sağlıyor hem de belediyemizin projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu vesileyle, ilçemiz ve hizmetlerimizle yakından ilgilenen Tunus Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mehrez Boussayene ve Komite Üyesi Mohamed Soufiane Chaouachi'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.