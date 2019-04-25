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Tur otobüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Müftü Mahallesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir T. yönetimindeki 06 ENB 81 plakalı içerisinde Taylandlı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken bir akaryakıt istasyonundan ana yola aniden çıktığı iddia edilen Mustafa Ö. idaresindeki 16 BKV 62 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü refüje çıkarken, otomobil yol dışına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Aysel Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tur otobüsünde aralarında Taylandlı turistler, sürücü ve rehberler de dahil 32 kişinin bulunduğu, kaza sonrası turistlerin sevk edilen başta bir otobüse alınarak yoluna devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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