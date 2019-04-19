Turizm öğrencilerinden Jandarmaya ziyaret

Konya'da, turizm fakültesi öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi turizm rehberliği bölümü öğrencileri fakülte dekanı Prof.Dr. Necmi Uyanık ile birlikte İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Turizm Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette profesyonel 40 turizm rehberi adayı öğrenciye, olay yeri inceleme timi, iz takip ve bomba arama köpeği ile trafik ve motosiklet timleri gösterileri sundu. Jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler günün anısına fotoğraf çektirdi.