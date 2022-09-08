İhlas Haber Ajansı

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Turizm Zabıtası elektrikli araçlarla da hizmet verecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Zabıtası scooter ve bisikletin ardından elektrikli araçlarla da hizmet vermeye başladı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Zabıtası tarafından kullanılmak üzere alınan yeni elektrikli araçlar hizmete başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle yaz aylarında yoğun olarak Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güven ve huzur içinde şehri tanımalarına olanak sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri alan Turizm Zabıtası'nın hareket kabiliyetini artırmak için yeni elektrikli araçların alındığını belirtti. Başta Mevlana Meydanı olmak üzere şehir merkezinde hizmet veren Turizm Zabıtası bünyesinde kullanılmak üzere 2 yeni elektrikli araç alındığını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bunların tepe lambaları, kaplamaları ve giydirmeleri, iç ve dış donanımları hazır hale getirildi ve kullanıma alındı. Buradaki amacımız, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmalarının önüne geçmek. İletişim kabiliyeti yüksek, donanımlı, alanında uzman arkadaşlarımız bu bölgede turistlerin hem huzur ve güvenliğini sağlıyor hem de rehberlik vazifesi görüyor” diye konuştu.

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