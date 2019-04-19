Türk-İslam Dünyası Kültür ve Turizm Paneli gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Her ne kadar Mevlana Hazretleri aynı dile konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir dese de aynı dilin cümleleriyle ulvi duyguları paylaşmanın da şüphesiz tarifi yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin Turizm Haftasını 1990'lı yılların başlarında Türk Cumhuriyetlerinden sevgili kardeşlerimiz geldikleri zaman biz o yıllar Ankara'da üniversitede öğrenciydik. Yaklaşık 400 civarında kardeşimiz Orta Asya'dan geldi ve gecenin geç saatlerinde biz onları heyecanla bekledik. Yüreğimizi paylaştık bir Anadolu çocuğu olarak cebimizdeki harçlıklarımızı onlarla paylaştık. İşte bu kardeşlerimizden bugün aramızda bulunuyor. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak iki kullandığımız sloganımız var. Bir ‘Turizm, medeniyetin altın anahtarıdır' diğeri de ‘Bin çiçekten bir kovana' Biz bu sloganlarımızı slogan olması için değil gerçekten yaşamak ve yaşatmak için mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, "Türk-İslam Dünyası Kültür ve Turizm başlıklı bir paneli yürütmek kolay olmuyor. Zira medeniyetler mahvedildi. Zira kültürler çölleştirildi. Zira ateş medeniyeti dediğimiz şeytanın uşakları maalesef kendi kültürlerini tüm dünyaya empoze ettiler. Ademin çocuklarının oluşturduğu hak ve adalet temelli toprak medeniyeti ise günümüzde dünyada maalesef karşı tarafa yenik düştü. Dolayısıyla bizler ve bilhassa gençlerimiz işte bu kan, gözyaşı, acı, çile, menfaat temelli ateş medeniyetine karşı hak ve adalet temelli toprak medeniyetini yeniden inşa etmek, bu medeniyet tasavvurunu önce kendimizde hayata geçirmek daha sonra da acı çeken tüm insanlığın hizmetine sunmak zorundayız. İşte bugün ki toplantı inşallah bunun adımlarından bir tanesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panele konuk olan; Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Suhrat Yiğitaliyev, Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 3. Katibi Agamuhammet Shadov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramil Burbanov ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aibek Akaev hazırladıkları sunumlar ile ülkelerinin tanıtımını yaptı.

Program, panelistlere plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Gerçekleştirilen panele, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Suhrat Yiğitaliyev, Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 3. Katibi Agamuhammet Shadov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramil Burbanov, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aibek Akaev, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, dekanlar, okul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.