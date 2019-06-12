Türk Kızılay'ından Selçuklu Belediyesine altın madalya

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151. Yılı anısına düzenlenen gecede Kızılay'a sağladığı katkılar dolayısıyla altın madalya beratına layık görüldü.

Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümüne özel "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" düzenledi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Kızılay bağışçılarına çeşitli madalyalar verilirken, Hilal-i Ahmer koleksiyonunun müzayedesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türk ve çok sayıda Türk Kızılay bağışçısı ve gönüllüsünün katıldığı törende Kızılay'ın insanlığa umut olan çalışmalarında önemli katkılar sağlayan kişi ve kurumlara madalyaları takdim edildi. Kızılay'ın gerek ülkemizde gerekse dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü insani çalışmalarına her daim katkı sağlayan Selçuklu Belediyesi de törende altın madalya beratına layık görüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin beratını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

"Türk Kızılay'ının her zaman yanındayız"

Türk Kızılayı'nın 151 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını ve dünyanın önde gelen yardım kuruluşları arasında yer aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çalışmalarıyla tüm dünyanın takdirini kazanan Türk Kızılay'ımızın 151. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak Kızılay'ımızın insanlara en iyi hizmeti sunma anlayışıyla sürdürdüğü çalışmaların destekçisi olmak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesi için sürdürdüğü çalışmalara katkı sağlamayı önemli bir görev biliyoruz. İnşallah milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü tüm dünyaya gösteren Kızılay'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her manada katkı sunmaya devam edeceğiz. Belediyemize takdim edilen ödül sebebi ile tüm hemşehrilerimiz adına Türk Kızılay'ına şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.