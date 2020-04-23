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Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin 100. yılına özel gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.

Yılına özel gösteri videosu yayınladı.


Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu olan Türk Yıldızları, TBMM'nin açılışının 100. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı özel gösteri videosunu, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özel gösteri videosu, “Türk Yıldızları, bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" mesajıyla sona erdi.

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