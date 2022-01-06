Türkiye birincisi öğrencilere, Rektör Aksoy'dan teşekkür belgesi

Dr. Metin Aksoy, “Arapça Münazara Yarışması”nda Türkiye birincisi olan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Arapça Münazara Takımı'nı ağırladı. Rektör Aksoy, Katar'da düzenlenecek “Uluslararası Münazara Yarışması”nda Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Arapça Münazara Takımı, Qatar Debate (Katar Münazaraları Merkezi) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 20-28 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlediği Türkiye Üniversiteler Arası Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Katar'da yapılacak “Uluslararası Münazara Yarışması”nda Türkiye'yi temsil edecek olan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Aziz Demir, Büşra el-Kileni, Huriye Songur ve Sami Açış, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanları Arş. Gör. Dr. Rıfat Işık ve Arş. Gör. Dr. Yusuf Bildik ile birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

“Selçuk üniversitesinin ismi çok kıymetli”

Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve akademisyenleri tebrik eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Göstermiş olduğunuz performansla bizleri gururlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Üniversitemizin ismini başarıyla temsil ettiniz. Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazırız. Arapça Münazara Yarışması'na katılan öğrencilerimiz, diğer öğrencilere de örnek olacak. Onların başarıları takip edilecek. Selçuk Üniversitesindeki eğitim kalitesi görülecek; öğrencilerimiz derslerine, bölümlerine daha çok sahip çıkacaklar. Selçuk Üniversitesinin ismi çok kıymetli. Selçuklu'nun ismini taşıyor. Bu tür başarılarla anılmak gurur verici. Bizler Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için gayret ediyoruz. Selçuk Üniversitesinin parmakla gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Metin Aksoy, Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye birincisi olan ve Katar'da düzenlenecek Uluslararası Münazara Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek öğrencilere başarılar diledi.