Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası sona erdi

Konya'da gerçekleştirilen 2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Selçuklu Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen ve 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 53 takım ve 500'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. Şampiyonanın ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Satranç Kulübü Başkanı Gülkız Tulay, Başkan Vekili Aşkın Keleş, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Remzi Ay, Satranç Federasyonu yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı. 9 tur boyunca birbirinden heyecanlı ve zorlu maçlara sahne olan Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde şampiyon Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği olurken ikinci Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği, üçüncü ise Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği oldu. Dereceye giren takımlar gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde ise şampiyonluğu elde eden takım Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği olurken ikinci Güzelbahçe Altyapı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncü Bursa Deneyim Spor Kulübü Derneği dördüncü de Alaçatı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu. Dereceye giren takımlar gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç Birinci Lig'ine katılma hakkı kazandı. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında, Emin Doğruay'ın öğrencileri olan Konya Yıldız Satranç Spor Kulübü Türkiye beşincisi olarak bir üst ligde yarışmaya hak kazandı.

“Mücadele etmek de ödül kazanmak kadar önemli”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay liglere katılım gösteren tüm takımları tebrik ederek, “Türkiye Satranç Birinci Ligi ve İkinci Ligi ilk günden son güne kadar çekişmeli ve zorlu maçlara sahne oldu. Heyecan hep yüksekti. Mücadele etmek, şampiyon olmak kupa madalya kazanmak kadar da önemlidir. Takımlarımız son ana kadar mücadelelerini sürdürürdüler. Liglerimizde takımlar her yıl daha da güçlenerek yer alıyor, her yıl mücadele daha da zevkli bir hale geliyor. Şampiyon olan ve bir üst lige çıkan takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk”

Sporun her zaman destekçisi olduklarına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte program yapmaktan çok memnunuz. Satrancı seviyoruz, sporu seviyoruz. Selçuk Belediyesi Spor Kulübümüz de 15 bin lisanslı sporcumuz var, 200'ün üzerinde de milli sporcularımız var. Kendimize büyük hedefler koyuyoruz. Diyoruz Konya'mızdan inşallah olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz diyoruz. Bu hedefi koyuyorsak, bizim sporun her alanında önde olmamız gerekiyor ve her şartlarda, hem Spor Bakanlığımızda, hem federasyonlarımızla, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu manada tabii ki Satranç Federasyonumuzla birlikte Konyamızda yaptığımız bu herhalde dördüncü organizasyon. Bu organizasyona da ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Burada sporcularımız tabii ki birbirleriyle mücadele ettiler, yarıştılar ama 6 takımımız bir üst lige çıkmış olmasına rağmen ve bütün takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada olmaları zaten çok önemli, değerli. Konyamızda inşallah güzel anılar biriktirmişlerdir. Konyamızdan güzel anılarla ayrılacak olmalarını ümit ediyorum. Ev sahipliği yönünden inşallah bir kusurumuz olmamıştır diyorum. Tekrar bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeklileri olan Satranç Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki onunla birlikte tüm yönetimine, gençlik spor il müdürlüğümüze, valimize, genel müdürümüze, bakanlık nezdinde yaptıkları çalışmalardan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni turnuvalarda, yeni şampiyonalarda birlikte olmayı ümit ettiğimizi de ifade ediyorum. Tekrar sizleri Konya'da ağırlamaktan memnun olduğumuzu ifade ediyor, hepinize hayırlı günler, başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

“Konya'nın tanıtımı adına güzel bir organizasyon”

Konya'nın son zamanlarda hem kültürel alanda hem spor alanında çok büyük ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konya olarak güzel ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de bundan memnun kalmışsınızdır. Tabii ben öncelikle 6 takımımızı tebrik ediyorum. Bir üst lige çıkmayı başardılar. Tabii aslolan katılmaktır, yarışmaktır. Bu tip organizasyonların şehrimize katkısı çok büyük. Yaklaşık 34 farklı ilden 500'den fazla sporcu ve onların ailesini, satranç ailesinin burada olması ve Konya'yı yakından tanıması biz bunu çok uzun zaman, çok büyük emek harcayarak bu tanıtımı yapamazdık. Eminim inşallah bunun da tanıtımıza ve şehrimizdeki satranca da katkısı çok büyük olacak” şeklinde konuştu.

“Belediyelerimizin spora destekleri çok kıymetli”

2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nın Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Konya başta Hazreti Mevlana olmak üzere ariflerin ve alimlerin yetiştirdiği bir geleneği temsil ediyor. Bununla beraber özellikle spor altyapısının iyileştirilmesi ve bütün spor dallarında Konya ilimizin sporla da anılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sporda değişik branşlarda böyle bir alt yapının oluşması hem Konyalı hemşehrilerimizin istediği bir husus hem de ülkemizin sporuna katkı sunacak bir alan diye düşünüyorum. Satranç, sportif bir aktivite olmakla beraber aynı zamanda nizamı, mizanı, dengeyi, hendeseyi, korunmayı, istikameti, muhakemeyi, muhasebeyi de barındıran gençlerimiz ve büyüklerimizin çokça alakadar olduğu bir alan. Devletimizin, büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerimizin spor altyapısı ve sporcuya desteklerinin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında dereceye giren kulüp ve sporculara protokol tarafından ödülleri verildi.