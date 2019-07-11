Türkiye Muhtarlar Federasyonundan Başkan Oprukçu'ya ziyaret

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal'ı makamında ağırladı. Ereğli'nin dört bir yanından gelen muhtarların da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu, "Şehrin problemlerini çözüme kavuşturmak adına muhtarlarımız vatandaşlarımızla aramızda bir gönül köprüsü inşa ediyor. Onlar halka en yakın seçilmiş insanlar. Seçim geride kaldı, seçim sürecindeki siyasi tercihler de, şimdi Ereğli için gönülleri birleştirip çalışmak zamanı" ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla kolektif bir ruhla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Oprukçu, siyasi hiç bir ayrım gözetmeksizin Ereğli'de en ücra köşedeki vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyeciliğin muhtarlar ile birlikte başarıya ulaşacağına olan inancını belirtti ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal'a teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ise, misafirperverlikleri için Başkan Oprukçu'ya teşekkür etti. Özünal, Ereğli'yi hizmet dolu bir 5 yılın beklediğini ifade ederek başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimi ile sonlandırıldı.