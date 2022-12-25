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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 -Büyükçekmece Basketbol: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 75-85'lik skorla mağlup ayrıldı.



Salon: Selçuklu Belediyesi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir


Konyaspor: Erkin Şenel 14, Coleman 7, Badzim 5, Morgan 15, Eddie 19, Perez 11, Can, Murat, Ramazan 2, Cevher 2


Başantrenör: Engin Gençoğlu


Büyükçekmece: Benjamin 19, Alexander 13, Mutaf 2, Sajus 15, Rivers 11, Harris 15, Metehan 1, Yesukan 3, Mehmet, Tayfun 6


Başantrenör: Özhan Çıvgın


1. periyot: 23-21 (Konyaspor lehine)


Devre: 41-40 (Konyaspor lehine)


3. periyot: 59-59


5 faulle oyundan çıkanlar: Metahan (Büyükçekmece), Morgan, Cevher (Konyaspor)

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