Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 -Büyükçekmece Basketbol: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 75-85'lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir
Konyaspor: Erkin Şenel 14, Coleman 7, Badzim 5, Morgan 15, Eddie 19, Perez 11, Can, Murat, Ramazan 2, Cevher 2
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Büyükçekmece: Benjamin 19, Alexander 13, Mutaf 2, Sajus 15, Rivers 11, Harris 15, Metehan 1, Yesukan 3, Mehmet, Tayfun 6
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 23-21 (Konyaspor lehine)
Devre: 41-40 (Konyaspor lehine)
3. periyot: 59-59
5 faulle oyundan çıkanlar: Metahan (Büyükçekmece), Morgan, Cevher (Konyaspor)