Türkiye Sohbetleri'nde Konya buluşması yapıldı

Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu” Konya buluşması, Cumhurbaşkanı başdanışmanları ve kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Ayşe Türkmenoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Konya'daki STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde devletimizin, milletimizin istikballe ilgili, yaşam kalitesini artırmaya yönelik pratikte ve stratejik olarak gelecekte neler yapılabilir sorusu her birimizi meşgul ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı başdanışmanlarımız, bakan yardımcılarımız bu konuda engin deneyimi olan misafirlerimiz sizlerle hasbihal edecektir” dedi.

"Türkiye Sohbetleri yaklaşık 1 yıldır devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Türkiye Sohbetleri'nin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini belirterek, "Heyetimizde bakan yardımcımız ve başdanışman arkadaşlarımız var. Türkiye'nin halihazırdaki durumu, dünyadaki durum ve Türkiye'nin Türkiye yüzyılı başlangıcında alacağı, aldığı pozisyonlarla ilgili daha makro düzeyde değerlendirmeler yapmak, sizlerin bakış açınızı, yorumlarınızı, analizlerinizi kısaca talep edeceğiz. Biz de notlarımızı alacağız ve bu notlar çerçevesinde ilgili yerlerle sorunları çözmeye, beklentiler varsa beklentileri üst makamlara iletmeye ve sizlerin bakış açınızı ve aldığımız yeni fikirlerle dağarcığımızı genişletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu da, Türkiye Yüzyılında yine hala Türkiye'nin istiklal, ve istikbal mücadelesini konuşuyor olmanın üzücü olduğunu belirterek, Türkiye'nin yüzyılının açık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu, yine Konyalı olmadığı halde Konya ile özdeşleşen rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın geçmişteki büyük Türkiye idealinin yeni versiyonudur. Çünkü biz artık büyük Türkiye olduk. Bağımsızlık yolunda ilerleyen büyük bir ülke olduk. Bundan sonra Türk ve Türkiye asrını konuşmanın, bunun startını vermenin kavşağında bulunuyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de, "Yeni Türkiye Yüzyılının yani cumhuriyetimizin ikinci asrında sosyal devlet anlamında refah devleti anlamında dünyanın en iyi teorisine ve uygulamasına sahip bir ülke olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebilirim" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soru ve sorunlarını dile getirmesi ile devam etti.