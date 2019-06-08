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Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa'yı yendi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3’te 3 yapmayı başardı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yapmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Pavard'ın hatasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Lloris topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


70. dakikada Mahmut Tekdemir'in kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.


74. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder'in doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla kalenin üstünden auta gitti.


86. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan


Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Abdülkadir Ömür dk. 90 ?), İrfan Can (Ozan Tufan dk. 80), Kenan Karaman, Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 85 ?), Burak Yılmaz


Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Deniz Türüç


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Digne (Ferland Mendy dk. 46), Blaise Matuidi (Kingsley Coman dk. 46), Moussa Sissoko, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud (Ben Yedder dk. 72)


Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele


Teknik Direktör: Didier Deschamps


Goller: Kaan Ayhan (dk. 30), Cengiz Ünder (dk. 40) (Türkiye)


Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye), Umtiti, Coman (Fransa)

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