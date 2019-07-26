Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019'da KTO Karatay farkı

Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sunan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019" (TÜMA) açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi “Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet” sıralamasında 65 üniversite içerisinde 19. sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan araştırmada, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi nitelikli akademik kadrosu ve öğrencilerine sunduğu olanaklarla birçok kategoride üst sıralarda yer aldı. 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin verilerin toplandığı, Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla hazırlanan TÜMA 2019 Raporu yayımlandı. Raporda farklı ana başlıklar altında vakıf ve devlet üniversitelerinin incelendiği araştırmada, "Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı", "Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" gibi çeşitli kategorilerde "A+", "A", "B", "C", "D" ve "FF" harf puanlama sistemi ile üniversitelerin başarısı değerlendirildi.

KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet” Sıralamasında 19. sırada

“İş Hayatına Açılan Kapı” sloganıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ders ortamında ve kampüs içerisinde öğrencilerinin memnuniyetine de son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet” sıralamasında 65 üniversite içerisinde 19. sırada yer aldı.

“Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” sıralamasında A düzey üniversiteler arasında

geniş laboratuvar imkanları, uygulama alanları, sanal mahkemesi ile öğrencilerinin en güncel bilgi teknolojilerinden yararlanmasına imkan sağlayan KTO Karatay Üniversitesi, “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” sıralamasında 188 üniversite içerisinde 20. sıraya yerleşerek A düzey üniversiteler arasında olmayı başardı.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında ilk sırada

Her geçen gün büyüyen modern kampüsü ve sosyal alanları ile öğrencilerine sunduğu olanakları genişleten KTO Karatay Üniversitesi, “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması'nda” KOP Bölgesi Üniversiteleri arasında da 12 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti.