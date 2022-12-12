Türkiye'de mısır üretiminin yüzde 30'u Konya Ovası'ndan

Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bölümünün gerçekleştirildiği Konya Ovası'nda, 1 milyon 750 bin dekar alanda ekimi yapılan mısır üretiminde hasat devam ediyor. Konya'da yapılan üretimle Türkiye'nin mısır ihtiyacının yüzde 30'luk ihtiyacının karşılandığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya özellikle mısır üretim konusunda Türkiye'de hububat üretiminin yanında mısır üretiminde de birinci sırada yer almaktadır” dedi.

Konya'da verimli geçen hububat sezonunda 2,5 milyon ton buğday üretildi. Hububat sezonun ardından danelik mısır hasadı da devam ediyor. Türkiye genelindeki mısır üretiminin yüzde 30'u ise Konya Ovası'ndan karşılanıyor. Tahıl ambarı Konya Ovasında hububat üretiminin ardından mısır üretiminde de verimin yüksek olduğunun aktaran Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “İklimsel nedenlerden dolayı mısır hasadı bu tarihlere kadar kaldı. Normalde 11'inci ayda biten mısır hasadı, yağışların geç olmasından veya olmamasından kaynaklı olarak 12'inci aylara kadar devam etmekte. Mısıra genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'de ekilen mısır yaklaşık 6 milyon 750 bin dekar alanda mısır üretimi yapılıyor. Bunun 1 milyon 750 bin dekarlık bir kısmı Konya bölgesinde yapılıyor. Yaklaşık Türkiye genelindeki üretimin yüzde 30'luk kısmı Konya'da yapılıyor. Konya özellikle mısır üretim konusunda Türkiye'de hububat üretiminin yanında mısır üretiminde de birinci sırada yer almaktadır” dedi.

"Çiftçimiz elinden gelen mücadeleyi yaptı"

Üretim aşamasında dönem dönem iklimsel nedenlerden kaynaklı verim düşüşü olduğunu belirten Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Geçtiğimiz dönemlerde iklimsel kaynaklı verimlerimizde bir düşüş oluyordu. Bu yıl yine mısırlarımızın tozlaşma zamanı dediğimiz püskül zamanında havaların aşırı sıcak gitmesi, sıcak rüzgarların esmesinden kaynaklı mısırlarda uç boşluğu dediğimiz verimi düşerek bir etmen meydana geldi. Şuanda hasadını yaptığımız tarlaların genelinde bir nebze olsun verim düşüklüğü yaşanıyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de mısırın tozlaşma dönemindeki havaların aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı. Tabi Konya bölgesindeki yer altı sularının ve yer üstü suların azalması iklimlerin kurak gitmesinden kaynaklı olarak, sulamadan yana bir sıkıntı yaşamadı çiftçimiz, elinden gelen mücadeleyi yaptı. Gübre atma konusunda da hiçbir gübresinden kesmedi, maliyetlerin artmasından kaynaklı en büyük korkumuz buydu ama çiftçimiz elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

“12'inci aya gelmemize rağmen halen 18 ve 20 nem arasında mısırda çıkıyor”

Hasat aşamasında en büyük problemin nem olduğunu ifade eden Kırkgöz ise, “Mısırlardaki nem problemi, şuandaki borsadaki fiyatları da etkiliyor. TMO ile görüşmemizde ve başmüdürümüzün söylediği TMO'nun yerleri halen var alıma devam ediyorlar. Özellikle Konya merkezdeki bölge birliğinden randevu alınıp o bölgede ürünlerini teslim edebilirler. Ama mısırlardaki nem problemini iklimsel kaynaklı çözemediğimiz için şuan ki ürün fiyatlarında biraz düşüşler var. Şuanda 12'inci aya gelmemize rağmen halen 18 ve 20 nem arasında mısırda çıkıyor. Normallerde bu dönemlerde 15 veya 16 oranlarına düşerdi nemler. Şuanda halen yüksek şuanda çiftçinin en büyük sıkıntısı nem, buda gündüz havaların sıcak gecelerin çok soğuk olmasından kaynaklı. Gece kırağı oluşması ve bununda gündüz buharlaşma olmasıyla nem oranlarında düşüş olmuyor. Birim alanında verimi etkilemese de çiftçilerin ürünlerini satarken fiyatlarını yakından etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Dekar verimimiz 1500 ile 1800 kilo arasında değişiyor”

Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde üretim yapan Ahmet Hüsnü Karakaya da, “Mısır hasatlarımız devam ediyor yaklaşık 1 aydır yoğun bir şekilde. Hasadını yaptığımız ürünlerde nem problemi var. Nemli ile nemsiz olarak ciddi bir fiyat farkı var. İklim kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bir problem yok, verimlerimiz çok şükür güzel. Dekar verimimiz bin 500 ile bin 800 kilo arasında değişiyor. Çeşit ve bakım farkı illaki oluyor ama ekim zamanı bu yıl biraz fark etti. Geç ekimiz yapılan ürünlerde verimler şuan için iyi. İklimsel olarak bir zaman aralığı var tozlaşma döneminde sıcaklıklar biraz fazla gitti bu nedenle bitkinin uç bölgelerinden bir boşluk oluştu. Geçen sezon ile arasında kalite olarak fark var, nem olarak bu yıl biraz geç atıyor mısırlar nemlerini” diye konuştu.