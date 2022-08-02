Türkiye'nin atış tutkunları Konya'da buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen geleneksel tek kurşun atış müsabakalarında atış tutkunları bir araya geldi.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Tek Kurşun Atış müsabakaları sona erdi. Huğlu Mahallesi Atış Poligonunda gerçekleştirilen ve 45 ilden çok sayıda atış tutkununun katıldığı yarışlarda farklı kategorilerde atış müsabakaları yapıldı. Dereceye giren atıcılara ise çeşitli ödüller verildi. Yarışmada, 52 metre sabit hedef, 37 metre pet şişe atışı, 35 metre hareketli domuz atışı, 35 metre bayanlar sabit atışı, 35 metre çocuklara havalı tüfek atışı, 30 metre tavşan atışı, 80 metre gong atışı, 80 metre süper final atışları gerçekleştirildi.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, “Huğlu, kendine yakışanın en iyisini yaptı. Türkiye'nin 45 ilinden ve bölgenin her yerinden gelen atış tutkunlarının katıldığı geleneksel yarışımıza Huğlu bir kez daha ev sahipliği yaptı” dedi.