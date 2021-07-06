Türkiye'nin en kapsamlı online spor eğitiminde ikinci dönem başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için Konya başta olmak üzere 81 ilden ve yurt dışından üyelerin katılımıyla sürdürdüğü Türkiye'nin en kapsamlı kişiye özel online spor uygulamasının ikinci dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla sürdürdüğü Türkiye'nin en kapsamlı online kişiye özel spor eğitimlerini sürdürüyor. Başta Konya olmak üzere Türkiye genelinden ve çeşitli ülkelerden çok sayıda sporseverin katıldığı online spor eğitimlerine katılan üyeler hem spor yapıyor hem de kişiye özel ve online olarak birebir gerçekleştirilen diyetisyen hizmeti ile sağlıklı yaşamanın keyfini çıkarıyor.

"Alanında uzman eğitmenler 3 bin kişiye hizmet veriyor"

Kadın-erkek ayrı olmak üzere; 13'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seans dilimleri ile haftanın her günü 09.00-22.40 saatleri arasında, alanlarında uzman 27 spor eğitmeni, 3 doğum pilatesi eğitmeni, 1 klinik pilatesi eğitmeni ve 8 diyetisyen ile 3 bin kişiye hizmet veriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi dönemiyle birlikte hareket etmenin, spor yapmanın öneminin daha fazla anlaşıldığı belirterek, bu süreçte ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için başlattıkları kişiye özel online spor uygulamasının Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirdi. Eğitimlerin ikinci döneminin 3 bin kişinin katılımıyla başladığını kaydeden Başkan Altay, başvuru yapan üyelere spor malzemelerinin tamamını gönderdiklerini ve uygulamanın büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Özel gruplar oluşturuluyor

Kişiye özel online spor faaliyetinde ders grupları Vücut Kitle İndeksi ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturuluyor. “sporkonya.com.tr” internet adresi içine entegre edilen ve özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile üyeler gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Spor eğitimlerinin yanında randevulu ve kişiye özel diyetisyen hizmeti de yoğun ilgi görüyor. Online spor eğitimine üye olan herkese; pilates topu, matt (pilates minderi), direnç bandı ve pilates çemberinden oluşan pilates seti ders ekipmanları hediye olarak veriliyor.