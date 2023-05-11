Türkiye'nin enerji hamlesine Konya'dan güneşli katkı

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için atılan adımlarla kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali yıllık yaklaşık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Konya'nın Karapınar ilçesinde tarıma elverişli olmayan 20 bin dönümlük alanda kurulan 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinden Türkiye'nin yüzde 1'lik enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Türkiye'nin enerji hamleleriyle Karadeniz gazı vatandaşın kullanımına sunulurken, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulundu. Konya'nın Karapınar ilçesinde 2020 yılının ilk aylarında tarıma elverişli olmayan 20 bin dönümlük alanda kurulum çalışmalarına başlanan ve 3 yıl içerisinde tamamlanan Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin resmi açılışı da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Karapınar'da, 1 milyar dolarlık yatırımla kurulan güneş enerjisi santrali, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise bu alanda en büyük tesisi oldu.

“2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağız”

Kurulan santral ile 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Karapınar Güneş Enerjisi Santral İşletmeler Direktörü Burak Doğru, “Bu santral Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı santrallerinden biri. Kapasitesinin yanında aslında bu projenin çok daha büyük katkıları var. Bu santralde kullanılan paneller yüzde 80'den fazla yerlilik oranıyla Ankara'daki Kalyon PV fabrikamızda üretiliyor ve burada fabrikamızda üretilen 3 milyon 256 bin adet panel buluyor. Biz bu tesisten yıllık 3 milyar kilovat saate yakın elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yüzde 1'lik enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız, hedefimiz bu yönde. Alan devasa bir alan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde ve yaklaşık korumakla yükümlü olduğumuz telçis alan ise 33 kilometre. Burada tek eksenli güneş takip sistemi kullanıyoruz. Bu da bizim üretimimizi yüzde 15 oranında arttırıyor. Bir ayçiçeği gibi paneller gün boyunca doğudan batıya güneşi takip ederek maksimum verimlilikte üretim gerçekleştiriyoruz. Burada çift yüzlü paneller kullanıyoruz. Bu da bizim üretimimize yıllık yüzde 3 kadar katkı sağlıyor. Yani direkt güneşten gelen ışınımla birlikte yerden yansıyan, topraktan yansıyan ışınımla da elektrik üretimine katkı sağlıyoruz. Çok büyük bir tesis, çok büyük bir yatırım. Burada işletme döneminde yaklaşık 150 kişiyi sabit olarak istihdam edeceğiz ve 30 yıl boyunca da ülkemize fayda sağlayacağız. Burada yaklaşık yılda yaklaşık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Yıllık da 2 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz. Çok çevreci bir santral, ülkemizin de sıfır karbon hedefine hizmet edecek bir santral” dedi.

“Bu tarz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak dışarıya bağlılığımızı minimize edeceğiz”

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak dışarıya bağlılığı azaltma yönünde olduğunu belirten İşletmeler Direktörü Burak Doğru, "Burada tabii ki sonuçta ülkenin enerjide dışa bağımlılığı azaltan büyük bir faktör var. Şu anda uluslararası bir düzeyde gerçekleşen savaşlar, ülkeler arasında sıkıntılar nedeniyle tedariklerde doğal gaz, kömür tedariğinde çok büyük sıkıntılar yaşandı ve buna pandeminin de büyük etkisi vardı. Bu tarz santraller yenilenebilir enerji kaynağı santraller güneş, rüzgar ve buna benzer santraller yakın gelecekte batarya teknolojisi de eklenecektir, ülkenin enerji arz güvenliği açısından çok önemli bir yere sahip ve artık ülke kendi kendine yetebilen bir enerjiyi üretme noktasına gelebilecek bunların katkılarıyla. Biz bir doğal gaz ülkesi değiliz. Her ne kadar doğal gaz bulmuş olsak da ihtiyacımız çok daha fazlasında ve dışarıdan doğalgaz almaya devam ediyoruz. Bu tarz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak dışarıya bağlılığımızı minimize edeceğiz en büyük katkısı bu olacak ülkemize” şeklinde konuştu.