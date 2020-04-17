Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da sulama sezonu başladı

Konya'da 2020 yılı sulama sezonu Nisan ayı itibariyle başlarken, 2 milyon 340 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanacağı Konya'da baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 65 seviyelerine ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya ve çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da Nisan ayı itibariyle sulama sezonu başladı. Sulama sezonu öncesinde 2 milyon 340 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanacağı Konya'da, sulama planları yapılarak sulama kanallarının temizlik ve bakım-onarım işleri bitirildi. DSİ'nin 2019 yılı içerisinde tamamladığı 1 baraj ve 1 gölet ile Konya genelinde 1 milyar metreküp su depolama kapasitesinin üzerine çıkıldı. Konya'daki baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı ise Nisan ayı itibariyle yüzde 65 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor. DSİ, Konya'da 9 adet baraj ve 5 adet göletin inşasına da devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesi daha da yükselecek. Sulama yatırımlarına da büyük önem veren DSİ Genel Müdürlüğü, sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor.

"23 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor"

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konya ilinde 2019 yılında tamamlanan iki proje ile 73 bin 380 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. 23 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Modern sulama sistemleri, ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen, bununla birlikte birçok sanayi bitkisi üretiminde de ön sıralarda yer alan Konya'nın mümbit tarım arazilerine suyu ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranı 2020 yılında, geçen seneye göre daha iyi durumda. Sulamada su sıkıntısı yaşanmayacak. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.