Türkiye'nin tek olimpik veledromu Meram'da yükseliyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Belediye Meclis Üyeleri, ilçede yükselen Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, Meram'ın kamu yatırımları anlamında en zengin dönemini yaşadığını kaydederek, “Veledromumuz dünya bisiklet sporuna uzun yıllar hizmet edecek” dedi.

İlçeye kazandırılan kamu yatırımlarıyla adeta altın çağını yaşayan Meram'da ‘Olimpik Veledrom' inşaatı hızla yükseliyor. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip veledrom tamamlandığında uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Olimpik Veledrom inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

“250 metre pist uzunluğuyla Türkiye'de tek”

Karahüyük Mahallesi'nde inşaatı süren Olimpik Veledrom'la ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İlçemize kazandırılacak olan veledromumuz 17 bin 600 metrekarelik inşaat alanına sahip. Yine 2 bin 275 seyirci aynı anda buradaki yarışları takip edebilecek. 250 metre pist uzunluğuyla birlikte Türkiye'nin tek Olimpik Veledromu, Meram'da faaliyete geçecek ve dünya bisiklet sporuna uzun yıllar hizmet edecek” dedi.

Bakan Kasapoğlu Ve Bakan Kurum'a teşekkür

Veledromun tamamlanmasının ardından gerçekleşecek bisikler yarışlarıyla, şehrin yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağını belirten Başkan Kavuş, “Konya, geçmişten bu yana bisiklet kullanımının en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. Yine bilindiği üzere şehrimiz ülke genelinde en uzun bisiklet yollarına sahip. Buradan yola çıkarak şehrimiz özelinde ilçemize böyle bir eserin kazandırılması önemliydi. Tesisimizin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerimizi şehrimizde misafir etmiş olacağız inşallah Yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle Meram'a ‘Olimpik Veledrom' projesini kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, her daim Konya'nın ve Meram'ın yanında olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Meram, kamu yatırımlarıyla altın çağını yaşıyor

Toplamda 445 Milyon TL'yi aşan yatırım tutarıyla Meram'da Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çok sayıda projenin olduğunu ve yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kısa süre önce temelleri atılarak yapımına başlanan ve çalışmaları hızla devam eden Millet Bahçesi, TRT Film Platosu, Veledrom, Sporcu Yetiştirme Merkezi, Sahipata Mahallesi Şükran Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesi, Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu, İsmail Ketenci Caddesi, Meram Hükümet Konağı gibi her biri birbirinden değerli projeler tamamlandığında Bizim Meram'ın marka değerine katkı sağlayacak” diye konuştu.