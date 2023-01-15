Türkiye'nin yöresel lezzetleri Konya'da buluştu

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen, ‘Yöresel Ürünler Fuarı' 37 şehirden 45 firmanın katılımıyla Konya'da açıldı.

Türkiye'nin Doğusundan Batısına, Güneyinden Kuzeyine kadar 37 şehirden gelen organik ürün üreticileri, Konya'da Sun Fuarcılık tarafından Novaland AVM'de açılan ‘Yöresel Ürünler Fuarı'nda bir araya geldi. Yörelerine ait lezzetlerin Konyalılara tanıtımı için 45 firmanın bir araya geldiği fuar 29 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

“Her geldiğimizde güzel karşılanıyoruz ve güzel ilgi var”

Gaziantep'e özgü ürünleri tanıtan Sezai Yılmaz, “Ben Gaziantep'ten katılıyorum. Biz daha çok baharat çeşidini ağırlıklı getirdik. Bunlar biber, kurutmalık çeşitler, salça, nar ekşisi gibi çeşitleri getiriyoruz. Her geldiğimizde güzel karşılanıyoruz ve güzel ilgi var. Müşterilerimiz memnun bizde müşterilerden memnunuz. Karşılıklı memnuniyet içerisinde devam edip gidiyor” dedi.

“Belirli bir müşteri potansiyelimiz oluştu”

Erzurum yöresinde bal üretimi yapan Vahit Özden, “Biz 4 kez falan Konya'ya geldik ve belirli bir müşteri potansiyelimiz oluştu. Artık mecbur hem onlar bize hem de biz de onlara ulaşmak için Konya'ya geliyoruz. Bal alacak vatandaşlarımız da kesinlikle balı satandan ziyade balı üreten yere ulaşsınlar, belgelerine baksınlar, sertifika sorsunlar. Mesela organik bal diyenlere organik olduğunu kesinleştirmek için belgelerini sormalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

“Ürünlerimizi tanıtmak için yöresel fuarımıza, Konyamıza geldik”

Kayseri'den yöresel ürünleri tanıtan Mehmet Sözduyar, “Ben Konya'ya Kayseri'den geliyorum. Kayseri yöremize ait mantı, erişte, çorba, sucuk, pastırma gibi ürünlerimizi tanıtmak için yöresel fuarımıza, Konyamıza geldik. Bu ürünleri tek tek müşterilerimize ikram ediyoruz. Konyalılar Allah razı olsun her zaman için misafirperver hem de bizi üzmüyorlar. Çok güzel karşılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan Konya'ya yöresel fuara geldiğini anlatan Abdurrahman Güner, “Bizim ürünleri çok beğenerek alan müşterilerimiz var. Fuar bitene kadar 2-3 kez ürünlerden almak için dönenler oluyor. Fuara geldiklerinde yerimiz değişmiş olsa bile telefonla arayarak bizi buluyorlar” diye konuştu.