Tutal: “Yeni yapılacak hastanenin yatak sayısı arttırılmalı”

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay Seydişehir'de doktor ve hastane yetersizliği ile ilgili bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Manifestosu'nu açıkladığı programa katılan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Gönül Belediyeciliği ve 2023 Vizyonu konsepti doğrultusunda millet için yeni oluşumlar yeni yatırımlar getireceğini ifade etti. Sağlık alanında önemli atılımları ile kamuoyunun yakından takip ettiği AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'yı makamında AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte ziyaret eden Başkan Tutal, Seydişehir'in artık metropol bir şehir olması ile bölgenin doktor ve hastane imkanlarına olan taleplerin her geçen gün arttığını dile getirdi. Bazı alanlarda halen doktor eksikliğinin yaşandığını, yeni yapılan hastanenin ihtiyaca bir nebze olsun merhem olduğunu, fakat halen yetersiz kaldığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Abdullah Ağralı, Seydişehir'de doktor eksiklikleri konusunda gerekli çalışmaların başlatılacağını belirterek Başkan Tutal'ın Seydişehir'e yapılacak olan 75 yataklı yeni hastanenin yatak sayısının arttırılması talebini de değerlendirerek gerekli çalışmaları yakinen takip ettiğini belirtti. Milletvekili Ağralı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Öte yandan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Başkanı Kemalettin Atalay Milletvekili Ağralı'ya ilgisi ve gayretleri için teşekkür etti.