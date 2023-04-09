Tuvaletin gider borusundan uyuşturucu çıktı

Konya'da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskında, tuvaletin lağım gider borusuna saklanmış halde uyuşturucu ele geçirdi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekiplerinin Karatay, Meram, Selçuklu ve Akşehir ilçelerinde sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zehir tacirlerinin uyuşturucuyu tuvaletin lağım gider borusuna sakladıkları tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının polisin bulamayacağını düşünerek uyuşturucuyu gider borusuna sakladıkları, daha sonra çıkarıp satmak için sifona basmadıkları ortaya çıktı. Gider borusunda 15 gram eroin ve bir miktar bonzai maddesi bulundu. Baskın yapılan evde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 18 gözaltı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda ise yaklaşık 2 kilogram eroin, yaklaşık 100 gram bonzai, 200 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, esrar ve skunk ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.