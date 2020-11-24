Tuzaklarına düşürdükleri kişilerin otomobillerini sattılar

Konya'da internet ilanından yola çıkarak tuzaklarına düşürdükleri kişilerin 600 bin lira değerinde 7 otomobilini kendi üzerine geçirip hemen ardından başkalarına satan 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, internet ilanındaki araç sahiplerine güven verdikten sonra karşılıksız senet yapılarak dolandırılan kişilerin şikayetleri üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin, otomobilini satmak isteyen araç sahipleriyle internet üzerinden anlaşıp buluştuktan sonra güven vermek amacıyla açtıkları iş yerlerine götürdüğü ve burada satıcıya güven verdikleri öğrenildi. Haftanın son mesai günü olan Cuma günleri mesai saati bitimine yakın aracı üzerine almak isteyen şüpheliler, çağırdıkları araç sahiplerine 5 bin lira kaparo vererek geri kalan kısım için senet düzenledikleri, aracın resmi devri sonrası hemen başka şahıslara satarak düşük fiyata sattıkları öğrenildi. Bu yöntemle 600 bin lira değerinde 7 otomobili sattıkları belirlenen Mustafa İ. (46), Bedri T. (49), Oktay T. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K. (38) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde suç örgütü olduklarını inkar ettiği ve ticaret yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından 'suç örgütü kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.