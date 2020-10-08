İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama

Konya’da 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Konya'da 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.


Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Çaycuma Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Z.Ü. (38), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B.'nin (28) hayvanları başka bir ahıra götürdüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alan şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan M.A.B., M.K.Ö., Ö.E. ve A.F.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan sahibi 67 yaşındaki Hatice S. büyük sevinç yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.