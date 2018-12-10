Uçamayan Saz Delicesi koruma altında

Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük milli parklarından birisi olan Beyşehir Gölü Mili Parkı'nda bir balıkçı tarafından uçamaz halde bulunan ayağı halkalı olan takipteki Saz Delicesi koruma altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün Çiftlik Mahallesi kıyısında balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, teknesiyle av dönüşü balıkçı limanına geldiğinde sazlar arasında yerde yaralı olduğunu düşündüğü bir yırtıcı kuşla karşılaştı. Yanına yaklaştığında kuşun uçamadığını anlayarak eliyle yakalayan Erdoğan, sağ ayağında da bir halka olduğunu fark etti. Beyşehir Milli Parklar Şefliğine durumu bildirerek görevliler gelinceye kadar kuşu tavuk eti ile besleyen Erdoğan, sonrasında limana gelen yetkililere teslim etti.

Balıkçı Erdoğan, balık avından dönüşü esnada sahildeki limanda uçamadığını gördüğü bir kuşun denk geldiğini belirterek, “Önce şahine benzettim ama Saz Delicesi deniyormuş. Yaralı olduğunun farkına vardım, yakaladım, uçamıyordu. Ayağında bir halka olması dikkatimi çekti. Durumu milli parklar yetkililerine bildirdim sağ olsunlar ilgilendiler, geldiler ve kendilerine teslim ettik. Sağ ayağındaki halkayı da söylediğimizde, doğa dernekleri tarafından takip edilen bir kuş türü olabileceğini söylediler. Bu alanda bu türü çok görüyoruz. Devamlı sazlar üzerinde uçuyorlar” dedi.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ise Saz Delicesi'nin Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren türlerden birisi olduğunu vurgulayarak, uçamaz halde bulduktan sonra sahip çıkarak besleyen, kendilerine haber vererek ilgi ve yakınlık gösteren Erdoğan'a bu duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Türün Saz Delicesi olduğunu tespit ettikten sonra uçamadığını belirlediklerini vurgulayan Şener, Konya'da bulunan Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edeceklerini, buradaki tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de olurunu aldıktan sonra yeniden yaşam alanına bırakılarak hayatını kaldığı yerden sürdürmesinin sağlanacağını söyledi. Şener, dünyada kuş halkalama ile ilgili programların olduğunu, memelilerin de aralarında olduğu tüm kuş türlerinin halkalandığını belirterek, bunların halkalama yöntemiyle takip edildiğini hatırlattı. Şener, “Göç ve yaşam yerleri, yuvalanma, beslenme, üreme ve yavrulama vs. tüm bu bilgiler halkalama yöntemiyle bilimsel kaynaklara veri teşkil ediyor. Hem de hayvanların bu şekilde yaşam alanları ve ortamları tespit edilmeye çalışılıyor. Dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de Genel Müdürlüğümüzce uygulanan kuş halkalama programları var. Biz de bu uçamaz halde bulunan Saz Delicesi'ni halka numarası ile birlikte Genel Müdürlüğümüze bildireceğiz. Bu halka numarası, kuşun cinsi, yakalandığı yer koordinatlarına varıncaya kadar bilgilerini vereceğiz. Sanıyoruz, Kıbrıs'ta halkalanmış. Saz Delicesi Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren 181 kuş türünden birisi” ifadelerini kullandı.