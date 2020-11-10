UCLG Eş Başkanı Altay BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 13 Kasım'da gerçekleştirilecek UCLG Dünya Konseyi'ne davet etti.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, BM 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile telefonda görüştü. Başkan Altay, BM 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile yaptığı görüşmede üstlendiği önemli görev dolayısıyla kendisine bir kez daha başarılar dilerken, BM'nin en önemli karar organının yönetiminin ilk kez bir Türk vatandaşı tarafından temsil edilmesinin Türkiye'nin uluslararası alanda gösterdiği başarıların açık bir tezahürü olduğunu ifade etti. Volkan Bozkır'a Konya ile ilgili güzel sözlerinden dolayı teşekkür ederek Konyalıların selamlarını ileten Başkan Altay, “UCLG, BM tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi için çalışmalar yürüten dünya çapında örgütlenmiş en büyük yerel yönetimler arası teşkilattır. Ayrıca, BM tarafından BM'nin Yerel Yönetimler Danışma Konseyi (UNACLA) içerisindeki en fazla koltuk sayısı da UCLG'ye verilmiştir. UCLG'nin BM'de daha fazla görev alması ve 13 Kasım'da yapacağımız Dünya Konseyi'ne Sayın Volkan Bozkır'ın şeref konuğu olarak katılması için kendileri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bozkır'ın konseyin açılış oturumuna katılması bizi çok mutlu edecek” dedi.

"Konyamızı, ülkemizi her platformda layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz"

Hem Konya'daki işlerin yürütülmesi hem dışarıda Konya'nın temsiliyle ilgili süreçlerde Konya'dan aldıkları güven ve destekle temsilde bulunduklarını dile getiren Başkan Altay, “Konyamızı, ülkemizi layıkıyla her platformda temsil etmeye çalışıyoruz. Konya'nın ahengi, uyumu, bize gösterdiği destek en büyük gücümüz. İnşallah Konya ve Türkiye çok daha güzel günleri görecektir.” ifadelerine yer verdi.