UCLG Eş Başkanı Altay, dünyaya barış çağrısında bulundu

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen yıllık istişare toplantısına katıldı. Toplantıyı değerlendiren Başkan Uğur İbrahim Altay, UCLG olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bildiri yayımladıklarını, iki ülke arasında barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiklerini belirtti. UCLG'nin 240 binden fazla üyesi olan dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Burada çok önemli toplantılar gerçekleşiyor. Öncelikle 2021 yılının bir değerlendirmesini gerçekleştirdik. 2022 yılında UCLG'nin gündemiyle ilgili önemli toplantılar oldu. Ukrayna'da yaşananlar aslında yeni bir gündem oluşturdu. Başkanlığını yürüttüğüm kapalı bir oturumda dünyadaki 7 bölge teşkilatıyla birlikte Ukrayna'da yaşananları değerlendirdik. Bizler yerel yöneticiler olarak aynı masa etrafında ortak bildiri yayınlamayı başarabildik. UCLG olarak en önemli önceliğimiz barışın ve demokrasinin bir an önce tesis edilmesi. Bu konuda tüm dünyaya çağrıda bulunduk. Umuyorum ki dünya da bu soruna bir an önce çözüm bulur. Bugün UCLG ailesinin birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş oluyoruz. Çünkü dünyanın bize ihtiyacı var. Ne kadar zor olursa olsun bir çıkış yolunda, bir ortak bildiride, bir metinde anlaşabiliyoruz. Temennimiz, sürecin bir an önce sonlanması ve barışın bir an önce sağlanması. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğin sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum" dedi.