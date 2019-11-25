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Uçmazbaş, Kadınhanı'nda arıza bakım çalışanlarıyla buluştu

Meram Elektrik Dağıtım A.

Ş Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Kadınhanı ilçesinde arıza-bakım çalışanları ile kahvaltıda buluştu.


Arıza-bakım çalışanları ile gerçekleştirilen kahvaltıda, Genel Müdür Uçmazbaş, Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre Şafak, Kadınhanı İşletme Sorumlusu Sema Tekin Çekceoğlu bir arada bulundu.


Müşteri memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışanların görüşlerini alan Erol Uçmazbaş yapılan kahvaltı sonrası, “Fırsat buldukça siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyorum. Soğuk, fırtına, kar kış demeden gösterdiğiniz özverili çalışma takdire şayandır. Her geçen yıl arıza sayısını düşüyoruz. 2019 yılında da arıza sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuda daha da ileriye gideceğiz. Tabi, bunu yaparken de iş güvenliği kurallarından zerre ödün vermeyeceğiz” dedi.

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